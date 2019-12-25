Демонстранты выдвинули ультиматум депутатам из блока Пашиняна

Оппозиция требует дератифицировать соглашение между Ереваном и Баку по Нагорному Карабаху.

Демонстранты выдвинули ультиматум депутатам из блока Никола Пашиняна "Мой шаг". По данным журналистов Sputnik Армения, командир отряда волонтеров "Арабо" Манвел Егиазарян обратился к местным парламентариям с призывом до 12 часов выйти на внеочередное заседание. Добровольцы требуют начала процесса дератификации трехстороннего соглашения, подписанного в отношении Нагорного Карабаха. Спикер гарантировал депутатам, которые придут в парламент, безопасность. В противном случае он пообещал найти всех народных избранников и призвать их к ответственности.

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Напомним, что в Ереване оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента. Активисты надеются отменить действие соглашения по Нагорному Карабаху, подписанного премьер-министром Николом Пашиняном. На данный момент представителям партии не хватает около двух десятков голосов для обеспечения кворума.

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