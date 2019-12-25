Никол Пашинян заявил, что "чист" перед родиной. Об этом премьер-министр Армении написал в собственном аккаунте на Facebook. Главе правительства пришлось опубликовать комментарий, связанный с начавшимися протестами в стране. Некоторые активисты обвинили чиновника в предательстве после подписанного с Азербайджаном и Россией соглашения. По мнению Ильхама Алиева, этим документом Ереван подписал капитуляцию в Нагорном Карабахе.
Всех, кто не имеют отношения к погромщикам, прошу уйти домой. Всех, кто верит мне и верит нам, прошу подготовиться к борьбе. Ни на секунду не сомневайтесь в том, что мы не делали ничего нечестного, я не пошел на сделки и действовал так, чтобы иметь ответы на все вопросы и быть чистым перед родиной и народом
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Напомним, что с 00 часов 10 ноября в Нагорном Карабахе вступает в силу режим прекращения огня. Также в совместном заявлении трех стран говорится о полном прекращении всех военных действий в регионе конфликта.
О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан.
Фото: телевидение Армении
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