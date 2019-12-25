Пашинян рассказал о позиции армянских военных по Карабаху

На завершении вооруженных действий настаивала армия Армении.

Никол Пашинян рассказал о позиции армянских военных по Нагорному Карабаху. По словам премьер-министра страны, он пришел к решению подписать трехстороннее соглашение по региону конфликта после того, как на этом настояли вооруженные силы. По словам политика, армия неоднократно говорила о том, что Ереван имеет большие проблемы с мобилизацией резерва для продолжения боевых действий. По словам военных, "ресурс исчерпан".

Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Чиновник заметил, что если бы о негативном решении было объявлено заранее, то это привело бы к снижению боеспособности. Однако премьер-министр был недоволен ситуацией, при которой общественность не могла знать правду.

Президент Армении начал консультации об урегулировании карабахского конфликта.

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