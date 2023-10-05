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Появились кадры задержанного Азербайджаном экс-главы Карабаха Арутюняна

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Видео распространили сотрудники СБГ Азербайджана.

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана обнародовала в социальных сетях кадры с задержанным бывшим главой Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном. В настоящее время власти страны предъявили мужчине обвинение по девяти статьям уголовного кодекса. Напомним, что еще третьего октября депутат непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Галстян отмечал, что премьер-министр регина Арутюнян, а также глава правоохранительных органов Карен Саркисян вернулись на территорию Арменим. Допонительно в Ереван прибыл руководитель Службы национальной безопасности (СНБ) Арарат Мелкумян.

Напомним, что Баку и Ереван договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Захарова: РФ имеет информацию, что часть выехавших армян Карабаха планирует вернуться.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Армения

Теги: араик арутюнян, нагорный карабах
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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