Захарова: РФ имеет информацию, что часть выехавших армян Карабаха планирует вернуться

В МИД РФ оценили планы этнических армян по возвращению в дома.

Москва имеет информацию о том, что часть выехавших этнических армян из Нагорного Карабаха позже планирует вернуться в свои дома. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Россия планирует оказать содействие в этом процессе иностранцам, которые сейчас находятся на территории Армении. Чиновница пояснила прессе, что при этом страна остается в контакте с азербайджанскими властями.

Часть жителей Карабаха думает вернуться. Как они формулируют это, если для этого будут созданы условия и будет обеспечена их безопасность. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ: сроки пребывания миротворцев в Карабахе будут определять вместе с Баку.

Фото и видео: МИД России