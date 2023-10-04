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Захарова: РФ имеет информацию, что часть выехавших армян Карабаха планирует вернуться

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В МИД РФ оценили планы этнических армян по возвращению в дома.

Москва имеет информацию о том, что часть выехавших этнических армян из Нагорного Карабаха позже планирует вернуться в свои дома.  Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Россия планирует оказать содействие в этом процессе  иностранцам, которые сейчас находятся на территории Армении. Чиновница пояснила прессе, что при этом страна остается в контакте с азербайджанскими властями.

Часть жителей Карабаха думает вернуться. Как они формулируют это, если для этого будут созданы условия и будет обеспечена их безопасность.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ: сроки пребывания миротворцев в Карабахе будут определять вместе с Баку.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, энтические армяне
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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