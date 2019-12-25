Озвучена предполагаемая причина гибели морских животных

Морские животные на побережье Тихого океана на Камчатке вероятнее всего погибли из-за загрязнения войны.

Камчатгидромет определил предполагаемую причину гибели морских животных. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова начальника Камчатгидромета Веры Поляковой.

Специалисты полагают, что останки выбросило на берег, но не шторм стал причиной гибели живых существ.

Здесь, вероятней всего, это произошло по стечению обстоятельств: произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял все в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма. - пресс-служба правительства региона

В конце сентября серферы заметили изменение цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Они отметили, что после контакта с водой у них появилось раздражение на коже и опухли глаза. Специалисты проверили воду на загрязнение. Содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 3,6 раза, фенолов – в 2 раза. Местным жителям рекомендовали отказаться от посещения пляжа.

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