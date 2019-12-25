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Азербайджан сообщил о тяжелом ранении главы НКР
Сегодня, 13:25
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Азербайджан сообщил о тяжелом ранении главы НКР

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Несколько часов назад Арутюнян на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение к соотечественникам.

Азербайджан сообщил о тяжелом ранении главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на брифинге.

Гаджиев рассказал, что в результате точного удара азербайджанской армии Арутюнян получил тяжелое ранение. Он добавил, что других сепаратистов "ждет та же участь".

Недавно лидеры России, США и Франции обсудили сложившуюся ситуацию в Карабахе. Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали немедленно прекратить вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выразили соболезнования семьям убитых и раненых.

Ранее мы сообщили, что в Минпросвещения назвали число школ, находящихся на карантине.

Фото: pixabay

Теги: азербайджан, араик арутюнян, армения, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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