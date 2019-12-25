В Минпросвещения назвали число школ, находящихся на карантине. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Виктор Басюк в эфире радио "Комсомольская правда".
Басюк подчеркнул, что половина школ и классов ушли на карантин по ОРВИ. Минпросвещения не будет принимать решение по переводу школ на дистанционный или гибридный формат обучения из-за коронавируса. Школы будут в индивидуальном порядке определять свой образовательный процесс. Басюк напомнил, что каникулы с 5 октября – это вынужденная мера. В министерстве полагают, что во многих школах, которые учатся по триместрам, каникулы и так должны были начаться в этот день.
На данный момент столичные школы продлили каникулы. Те, кто учится по четвертям, ушли на вынужденные каникулы. Однако, подобное решение было принято только в Москве.
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Фото: pixabay
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