Около 3% школ в России ушли на карантин.

В Минпросвещения назвали число школ, находящихся на карантине. Об этом заявил замглавы Минпросвещения Виктор Басюк в эфире радио "Комсомольская правда".

Басюк подчеркнул, что половина школ и классов ушли на карантин по ОРВИ. Минпросвещения не будет принимать решение по переводу школ на дистанционный или гибридный формат обучения из-за коронавируса. Школы будут в индивидуальном порядке определять свой образовательный процесс. Басюк напомнил, что каникулы с 5 октября – это вынужденная мера. В министерстве полагают, что во многих школах, которые учатся по триместрам, каникулы и так должны были начаться в этот день.

На данный момент столичные школы продлили каникулы. Те, кто учится по четвертям, ушли на вынужденные каникулы. Однако, подобное решение было принято только в Москве.

Ранее мы сообщили, что Меркель поддержала заявление Путина, Трампа и Макрона по Нагорному Карабаху.

Фото: pixabay