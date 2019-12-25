Меркель поддержала заявление Путина, Трампа и Макрона по Нагорному Карабаху

Ангела Меркель обеспокоена продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она считает, что все стороны должны прекратить боевые действия и возобновить переговоры.

Канцлер Германии Ангела Меркель побеседовала по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Деммер рассказала журналистам, что Меркель поддержала во всех отношениях заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, США и Франция. Кроме того, канцлер ФРГ выступает за согласование враждующими сторонами гуманитарной паузы для выноса тел погибших военных из зоны боевых действий.

Представитель правительства ФРГ уточнила, что разговор между канцлером и премьером состоялся 3 октября.

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