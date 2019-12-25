Представитель ЕС заявил, что Евросоюз не станет для Киева благотворителем.

Жозеп Боррель напомнил Киеву, что Евросоюз "не является банкоматом". Об этом представитель ЕС в сфере внешней политике заявил в опубликованном заявлении. Чиновник призвал украинское правительство заняться процессом активизации реформ. При этом ЕС готов оказывать стране поддержку, но не будет благотворителем.

Как я уже сказал президенту Владимиру Зеленскому, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом. Лучший способ поддержать Украину для нас - это помочь в реформировании страны Жозеп Боррель, представитель ЕС

Иностранец подчеркнул, что в последнее время Евросоюз наблюдает за снижением темпов на Украине, связанным с проведением реформ. В частности, речь идет о тех соглашениях, которые были приняты в рамках сотрудничества с ЕС. Такую ситуацию Боррель назвал "тревожным сигналом". Сейчас ЕС не уверен в том, что Киев настроен бороться с коррупцией внутри страны после смены правительства. На это Боррелю указало освобождение с должностей местных "реформаторов".

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