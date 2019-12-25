Депутат Верховной Рады пожаловался на унижение Украины со стороны МВФ

Юрий Загородний рассказал об оплеухе со стороны Евросоюза.

Депутат Верховной Рады пожаловался на унижение Украины со стороны Международного Валютного Фонда. Слова Юрия Загородного приводятся на официальном сайте политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Парламентарий раскритиковал сотрудничество Киева с МВФ.

По мнению депутата, выступление Верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля стало "очередной оплеухой" для Украины. В Евросоюзе заявили о том, что для получения кредита в 1,2 млрд евро Киеву придется выполнить условия по усилению верховенства права на территории страны, а также наладить отношения с организацией.

Украинская власть, которая недавно взяла на себя обязательства отдать под контроль Запада последние структуры, включая Нацбанк, судебную систему, антикоррупционные органы… взяла на себя обязательства и дальше душить народ заоблачными тарифами Юрий Загородний, украинский депутат

Напомним, что около трети годового бюджета Украины уходит на погашение долгов. Киев не ведет переговоров о реструктуризации долга или отсрочки выплат.

Зеленский заявил, что Киев уже в ближайшее время получит первый транш от МВФ.

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