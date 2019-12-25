Депутат Верховной Рады считает, что США уничтожит украинскую ГТС.

Названы риски для Украины при остановке строительства "Северного потока — 2". Об этом сообщается в пресс-релизе выступления политика в Верховной Раде. Представитель партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Юрий Загородний считает, что развал газотранспортной системы Киева станет следующей целью для властей США.

С учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их ставленников, в случае блокирования Западом "Северного потока ‒ 2", наша ГТС станет следующей целью американских корпораций. И ей помогут бесславно закончить свои дни Юрий Загородний, украинский политик

По словам депутата, Вашингтон хочет помешать созданию российского газопровода из-за того, чтобы захватить себе европейский энергетический рынок. США стремится вытеснить из отрасли Россию. Загородний отметил плохое состояние украинской ГТС,ресурсы которой находятся "на пределе". Он рассказал о недавней аварии на магистрали.

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