Правительство ФРГ хотело профинансировать американские терминалы СПГ.

Zeit: Германия предложила США сделку по "Северному потоку — 2". Журналисты отметили, что министр Олаф Шольц в обращении к американскому коллеге Стивену Мнучину сначала устно, а 7 августа письменно рассказал о способах решения конфликта. Минфин ФРг хотел профинансировать Вашингтону строительство терминалов приема сжиженного природного газа в обмен на беспрепятственное завершение строительства российского газопровода.

ФРГ предложило создать американские терминалы в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене. На данные нужды правительство готово было направить около миллиарда евро.

Со своей стороны США позволят беспрепятственно завершить строительство и ввести в эксплуатацию "Северный поток — 2". Существующие правовые возможности для санкций полностью не реализуются публикация Zeit

Напомним, что "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Трубопровод пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии. Реализацией проекта занимается оператор Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские коллеги из Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%. Каждый партнер выделяет на строительство проекта до 950 млн евро.

Президент Австрии выступил против блокировки "Северного потока - 2".