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Президент Австрии выступил против блокировки "Северного потока - 2"
Сегодня, 15:23
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lesjasap

Президент Австрии выступил против блокировки "Северного потока - 2"

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Александер Ван дер Беллен прокомментировал возможные санкции Евросоюза против Навального.

Президент Австрии выступил против блокировки "Северного потока - 2". Об этом Александер Ван дер Беллен рассказал журналистам после рабочей встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. Политик считает, что ситуацию с российским оппозиционным политиком нельзя смешивать со строительством сугубо коммерческого проекта газопровода. Однако спикер отметил, что отравление человека не может остаться без ответа. 

Я лично, подчеркиваю, я лично не вижу никакой связи между случаем с Навальным и "Северным потоком - 2". "Северный поток - 2" - это для меня коммерческий проект, который существенно касается России, Украины и европейских партнеров

Александер Ван дер Беллен, президент Австрии

По словам президента Австрии, вопрос с Навальным должен рассматриваться на уровне Евросоюза, на политико-экономическом уровне в Европе, а не США.

В Австрии началась вторая волна коронавируса.

Теги: австрия, александер ван дер беллен, алексей навальный, газ, санкции, северный поток-2, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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