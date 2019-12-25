Александер Ван дер Беллен прокомментировал возможные санкции Евросоюза против Навального.

Президент Австрии выступил против блокировки "Северного потока - 2". Об этом Александер Ван дер Беллен рассказал журналистам после рабочей встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. Политик считает, что ситуацию с российским оппозиционным политиком нельзя смешивать со строительством сугубо коммерческого проекта газопровода. Однако спикер отметил, что отравление человека не может остаться без ответа.

Я лично, подчеркиваю, я лично не вижу никакой связи между случаем с Навальным и "Северным потоком - 2". "Северный поток - 2" - это для меня коммерческий проект, который существенно касается России, Украины и европейских партнеров Александер Ван дер Беллен, президент Австрии

По словам президента Австрии, вопрос с Навальным должен рассматриваться на уровне Евросоюза, на политико-экономическом уровне в Европе, а не США.

В Австрии началась вторая волна коронавируса.