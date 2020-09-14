Курц подчеркнул, что число новых случаев заражения COVID-19 растет день ото дня.

В Австрии началась вторая волна коронавируса. Об этом сообщает австрийское агентство печати АРА со ссылкой на канцлера страны Себастьяна Курца.

Канцлер Австрии попросил граждан принять все возможные меры, чтобы сократить социальные контакты. Он отметил, что видимо пора возвращаться к ношению масок в общественных местах и соблюдению дистанции.

Две недели назад было около 350 случаев заражения в день, а вчера у нас уже было более 850. Наиболее драматично ситуация развивается в Вене, на которую приходится 50% всех новых инфицированных в Австрии. И скоро мы достигнем отметки в тысячу новых случаев заражения в день. - Себастьян Курц, канцлер Австрии

Курц не исключает, что осень и зима могут быть сложными. Однако, лето в Автрии будет "в основном нормальным". Пока что власти намерены ужесточать меры для борьбы с распространением коронавируса.

Ранее мы сообщили, что глава штаба ВВС США призвал готовиться к войне.

Видео: Youtube/OE24.TV