Путин обсудит с Миллером итоги работы "Газпрома" за полгода

Президент России Владимир Путин обсудит с Алексеем Миллером итоги работы "Газпрома" за полгода. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На встрече Путин и Миллер обсудят основные программы компании и итоги ее работы за первое полугодие 2020 года.
Диалог регулярный характер носит.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
По его слова, если кто-то из собеседников поднимет тему проекта "Северный поток-2", то её могут обсудить.
Последняя встреча Путина и Миллера была в марте текущего года.
Ранее Путин и Лукашенко обсудили конституционную реформу в Белоруссии.
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