Путин обсудит с Миллером итоги работы "Газпрома" за полгода

Последняя их встреча была в марте текущего года.

Президент России Владимир Путин обсудит с Алексеем Миллером итоги работы "Газпрома" за полгода. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На встрече Путин и Миллер обсудят основные программы компании и итоги ее работы за первое полугодие 2020 года.

Диалог регулярный характер носит. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его слова, если кто-то из собеседников поднимет тему проекта "Северный поток-2", то её могут обсудить.

Последняя встреча Путина и Миллера была в марте текущего года.

Ранее Путин и Лукашенко обсудили конституционную реформу в Белоруссии.