Путин и Лукашенко обсудили конституционную реформу в Белоруссии

Путин поддерживает идею Лукашенко по проведению конституционной реформы.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили конституционную реформу в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко готов запустить полноформатный процесс конституционных изменений. Будет создана соответствующая рабочая структура. Лукашенко намерен идти по пути изменений в конституции.

Пока какие-то детали, естественно, мы не можем сказать, да и не нам об этом говорить, все-таки это внутрибелорусский процесс. Да, Путин заявил о своей поддержке этого процесса, но в него никоим образом никто не должен вмешиваться – ни Москва, ни другие европейские столицы. - Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Лукашенко пока только выступил с инициативой конституционных изменений. Белорусские власти говорили об этом еще в рамках ОБСЕ.

Ранее мы сообщили, что на границе Украины и Белоруссии застряли 1,5 тыс. хасидов.

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