Хасиды направлялись на Украину, чтобы встретить еврейский новый год.

На границе Украины и Белоруссии застряли 1,5 тыс. хасидов. Они направлялись через Белоруссию в украинский город Умань. Об этом сообщает информационное агентство БелТА.

В сообщении белорусского пограничного комитета сказано, что "выезд из Белоруссии не ограничен".

Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, в том числе лицам указанной категории, следующим как в составе организованных групп, так и по отдельности. - сообщение белорусского пограничного комитета

Граница государства закрыта для иностранцев с 28 августа по 28 сентября. Это связано с обострением эпидемиологической ситуации в стране и во всем мире. Среди сотен хасидов находятся дети и пожилые люди. Они надеются попасть на Украину через КПП "Новые Яриловичи". Движение вблизи погранзоны парализовано.

Ранее мы сообщили, что белорусская оппозиция намерена получить от ЕС 4 миллиарда долларов.