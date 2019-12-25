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Белорусская оппозиция намерена получить от ЕС 4 миллиарда долларов
Сегодня, 9:51
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Белорусская оппозиция намерена получить от ЕС 4 миллиарда долларов

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Средства пойдут на стабилизацию экономической ситуации в стране.

Белорусская оппозиция намерена получить от Евросоюза 4 миллиарда долларов. Об этом заявил член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко.

Оппозиционер рассказал, что на данный момент готовится план действий по поддержке демократизации Белоруссии. Речь идет о том историческом моменте, когда республика станет на путь строительства демократической Белоруссии.

Здесь должен быть пакет мер, не вот эти 1,5 млрд долларов, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах трех-четырех миллиардов.

- Павел Латушко, член президиума Координационного совета по трансферу власти

Политик отметил, что это "оценки сравнительного характера". Чтобы видеть реальную картину, оппозиции необходимо получить доступ к данным Минэкономики и Минфина. Латушко подчеркнул, что Белоруссия нуждается в реструктуризации долгов. Обязательства серьезно давят на экономику.

Ранее мы сообщили, что Путин обогнал Трампа по уровню доверия в мире.

Теги: белоруссия, долги, евросоюз, оппозиция, павел латушко
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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