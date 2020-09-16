Путин обогнал Трампа по уровню доверия в мире

Жители 13 развитых стран мира доверяют Путину больше, чем Трампу.

Президент России Владимир Путин обогнал своего американского коллегу Дональда Трампа по уровню доверия в мире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса независимого исследовательского центре Pew Research.

Больше всего российскому президенту доверяют жители Италии (37%) и Германии (31%). Первую строчку по уровню доверия среди граждан со всего мира заняла канцлер ФРГ Ангела Меркель. За нее проголосовали 76% опрошенных. На втором месте в рейтинге оказался французский лидер Эммануэль Макрон (64%), на третьей – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (48%). Владимиру Путину доверяют 23% респондентов. Следом за ним по уровню доверия в подходе к международным делам идет Си Цзиньпин – 19%. Последним в списке оказался Дональд Трамп (16%).

Опрос проводили среди жителей Великобритании, Франции, Германии, Канады, Бельгии, Нидерландов, Италии, Испании, Дании, Швеции, Южной Кореи и Австралии.

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Фото: kremlin.ru

Видео: YouTube / VOA News