МИД Белоруссии ответил на заявление ЕС о нелегитимности Лукашенко

Макей задался вопросом, "на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов".

МИД Белоруссии Владимир Макей ответил на заявление Евросоюза о нелегитимности занимающего пост президента республики Александра Лукашенко. Об этом пишут РИА Новости.

Министр назвал оценки Борреля "категоричными и тенденциозными". По словам Макея, в Минске принимают мнение большинства, а не используют имеющиеся средства и технологии, чтобы "переделать их под себя". Затем министр вспомнил оговорку Борреля, который в своем выступлении перепутал Белоруссию и Украину. По его мнению, это говорит о том, насколько глубоко европейский чиновник владеет "белорусским досье". Таким образом, Минск полагает, что Евросоюз не намерен объективно разбираться в процессах.

Накануне верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепе Боррель составил заявление о том, что Евросоюз отказывается признавать легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее мы сообщили, что МИД Японии высказался о судьбе мирного договора с Россией.