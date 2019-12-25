Евросоюз отказался признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

ЕС пересмотрит отношения с Белоруссией из-за Александра Лукашенко.

Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности. В связи с этим ЕС пересматривает свои отношения с республикой. Об этом в распространенном заявлении от 24 сентября заявил верховный представитель по иностранным делами и политике Жозеп Боррель.

ЕС не признал результаты сфальсифицированных выборов 9 августа. На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Лукашенко, не имеют достаточной легитимности заявление Евросоюза

Украина не признала Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.