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Евросоюз отказался признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Сегодня, 8:54
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lesjasap

Евросоюз отказался признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

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ЕС пересмотрит отношения с Белоруссией из-за Александра Лукашенко.

Евросоюз считает инаугурацию и новый президентский срок Александра Лукашенко не имеющими достаточной демократической легитимности. В связи с этим ЕС пересматривает свои отношения с республикой. Об этом в распространенном заявлении от 24 сентября заявил верховный представитель по иностранным делами и политике Жозеп Боррель.

ЕС не признал результаты сфальсифицированных выборов 9 августа. На этой основе так называемая инаугурация 23 сентября и новый мандат, принятый Лукашенко, не имеют достаточной легитимности

заявление Евросоюза

Украина не признала Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Теги: александр лукашенко, белоруссия, евросоюз, жозеп боррель, инаугурация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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