Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Украина не признала Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. Дипломат заявил, что проведенная инаугурация не означает, что политика признали легитимным главой страны.

Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признания легитимным главой Белорусского государства Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что в Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, в них победу одержал Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. По местному законодательству, инаугурация политика должна была состояться в течение двух месяцев после дня выборов. Днем 23 сентября стало известно о том, что Лукашенко вступил в должность. Глава ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение.

Глава МИД Литвы назвал инаугурацию Лукашенко фарсом.