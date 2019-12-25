Глава МИД Литвы назвал инаугурацию Лукашенко фарсом

Линас Линкявичюс прокомментировал "тайную инаугурацию "Лукашенко.

Глава МИД Литвы назвал инаугурацию Александра Лукашенко фарсом. Об этом министр внешнеполитического ведомства заявил в собственном аккаунте в Twitter.

Такой фарс. Сфальсифицированные выборы. Фальшивая инаугурация Линас Линкявичюс, глава МИД Литвы

По мнению чиновника, на самом деле Александр Лукашенко является бывшим президентом Белоруссии. В Литве уверены, что незаконность правления белорусского политика представляет собой факт "со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа назвал выборы в Белоруссии сфальсифицированными, а "режим Лукашенко" нелегитимным. Он призвал НАТО ввести санкции против политика, а также призвать Минск к соблюдению прав человека.

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ.