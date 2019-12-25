МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Накануне Лукашенко заявил о закрытии границ с Украиной, Литвой и Польшей.

МИД Литвы отреагировал на заявление Александра Лукашенко о закрытии границ. С заявлением выступил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.

Он отметил, что до этого Лукашенко заявлял, что половина белорусской армии перебросили к западным границам, так как там якобы была угроза и на страну кто-то собирался нападать.

Это неадекватная реакция на ситуацию неадекватного человека. Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы

Он заявил, что в условиях, когда экономика страны находится на грани банкротства, то подобные шаги стоит предпринимать ответственно и взвешенно, так как это может иметь плачевные последствия для государства.

Ранее Лукашенко заявил о закрытии границ с Украиной, Литвой и Польшей.