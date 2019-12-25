США отказались признать Лукашенко избранным президентом Белоруссии

США отказались признать Александра Лукашенко избранным президентом Белоруссии. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на представителя Госдепартамента Штатов.
По словам собеседника агентства, выборы, которые прошли в стране 9 августа, не были честными и свободными.
Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность.
представитель Госдепа США
Он отметил, что именно из-за этого Соединённые Штаты не могут считать Лукашенко президентом Белоруссии.
Ранее Украина не признала Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.
Фото: pixabay.com
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