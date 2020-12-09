Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал неприемлемыми условия, выдвигаемые Евросоюзом. Сегодня вечером у него должен состояться деловой ужин с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на котором стороны в очередной раз будут обсуждать торговые договорённости ЕС и Британии.
По словам Джонсона, Евросоюз планирует принять закон, который Великобритания не планирует соблюдать.
Они автоматически получат право нас наказать.
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании
Он заявил, что такие условия, по его мнению, не должен принимать ни один премьер-министр Великобритании.
Ранее Джонсон назвал прорывом кампанию по вакцинации в Великобритании.
Видео: Youtube/Evening Standard
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