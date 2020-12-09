По его словам, ЕС планирует принять закон, который Великобритания не планирует соблюдать.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал неприемлемыми условия, выдвигаемые Евросоюзом. Сегодня вечером у него должен состояться деловой ужин с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, на котором стороны в очередной раз будут обсуждать торговые договорённости ЕС и Британии.

По словам Джонсона, Евросоюз планирует принять закон, который Великобритания не планирует соблюдать.

Они автоматически получат право нас наказать. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Он заявил, что такие условия, по его мнению, не должен принимать ни один премьер-министр Великобритании.

Ранее Джонсон назвал прорывом кампанию по вакцинации в Великобритании.

Видео: Youtube/Evening Standard