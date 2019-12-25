Джонсон назвал прорывом кампанию по вакцинации в Великобритании

Первая западная страна начала прививать население от коронавируса.

Борис Джонсон назвал стартующую в Великобритании кампанию по вакцинации огромным шагом вперед. Об этом премьер-министр страны заявил в преддверии старта национальной прививочной кампании от коронавируса. Она стартует с 8 декабря. По мнению политика, массовая вакцинация населения представляет собой долгий процесс, поэтому правительству рано расслабляться.

Мы начинаем доставлять вакцину до первых пациентов по всей стране. Я неимоверно горжусь учеными, которые разработали вакцину, гражданами, принявшими участие в исследованиях, и службой здравоохранения, которая без устали работала над тем, чтобы подготовить вакцинацию Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Глава местного правительства рассказал, что британцы должны продолжать соблюдать необходимые эпидемиологические ограничения, так как вакцинация населения займет определенное время. Джонсон призвал придерживаться зимнего плана по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Великобритании завершился общенациональный карантин.

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