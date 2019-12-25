Джонсон выразил надежду на то, что до Рождества вопросы с регистрацией препаратов будут урегулированы.

В Британии сообщили о планах по двум вакцинам от коронавируса. С заявлением выступил премьер-министр Борис Джонсон.

По его словам, два препарата могут зарегистрировать уже в ближайшие недели. Политик выразил надежду на то, что регулирующие органы Великобритании дадут соответствующее разрешение.

Джонсон пояснил, что речь идёт о вакцинах Pfizer и немецкой BioNTech, которые разрабатывались совместно с американской и немецкой фармакологическими компаниями, а также о AstraZeneca, которую создала британско-шведская компания.

Премьер-министр выразил надежду на то, что до Рождества вопросы с регистрацией препаратов будут урегулированы.

Ранее премьер Великобритании призвал обеспечить вакциной от коронавируса развивающиеся страны.

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