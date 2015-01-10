В Ирландии считают, что призывающие к сражениям европейские политики должны стать реальными участниками боев на Украине.

Председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона следует отправить на фронт в зону проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление ирландский журналист Чей Боуз сделал через социальные сети своим подписчикам.

Отправьте фон дер Лгунью и кретина Бориса Джонсона (никогда не носивших форму) на фронт. <…> Пусть они почувствуют запах бойни Это закончится за 24 часа. Чей Боуз, иностранный корреспондент

Напомним, что в конце ноября 2023 года руководитель украинской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и член профильного парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия уточнил общественности, что региональный конфликт на Украине мог прекратиться еще в 2022 году, однако затем киевский режим отказался согласиться с нейтралитетом страны. По его словам, это решение было связано с тем, что после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать". Глава ЕК также активно выступает в поддержку ВСУ и снабжение страны оружием.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Chay Bowes