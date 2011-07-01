Чей Боуз уверен, что Киев не вернет себе территории.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп обманул украинское руководство, заявив, что они могут не только вернуть утраченные в ходе российской специальной военной операции территории, но и пойти дальше. Соответствующее заявление ирландский журналист Чей Боуз сделал через социальные сети своим подписчикам.

Итак, Украина не только собирается вернуть "всю свою территорию к границам 1991 года". Она собирается пойти еще дальше и снова вторгнуться в Россию? Я не уверен, что смешнее: это заявление или тот факт, что лгуны-украинцы действительно в это верят?" Чей Боуз, иностранный корреспондент

Напомним, что лидер Белого дома после переговоров с лидером киевского режима Владимиром Зеленским выразил мнение, что Украина при поддержке Европейского союза и финансовой помощи от стран-членов НАТО способна получить под собственный контроль боевыми методами все утраченные ранее земли Официальный представитель кремлевской администрации Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что прямых заявлений Дональда Трампа об отказе от конструктивного курса на мирное урегулирование украинского конфликта пока что Москве предоставлено не было.

