Премьер Великобритании призвал обеспечить вакциной от коронавируса развивающиеся страны

Премьер-министр Великобритании призвал обеспечить вакциной от коронавируса развивающиеся страны. Об этом Борис Джонсон расскажет лидерам стран-участниц онлайн-саммита G20.В речи главы местного правительства будут упомянуты гарантии, которые может дать Лондон.
Великобритания взяла на себя обязательство гарантировать равный для всех доступ к вакцине и надеется, что члены G20 коллективно поддержат данные усилия
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании
Известно, что сессия G20 будет посвящена борьбе с пандемией коронавируса, а также восстановлению национальных экономик. Глава британского правительства призовет страны присоединиться к международному механизму COVAX. Его целью является обеспечение вакциной от COVID-19 всех государств на основе справедливости.
Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности.
Фото: Pixabay.com
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