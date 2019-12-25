Премьер Великобритании призвал обеспечить вакциной от коронавируса развивающиеся страны

Борис Джонсон выступит с заявлением на саммите G20.

Премьер-министр Великобритании призвал обеспечить вакциной от коронавируса развивающиеся страны. Об этом Борис Джонсон расскажет лидерам стран-участниц онлайн-саммита G20.В речи главы местного правительства будут упомянуты гарантии, которые может дать Лондон.

Великобритания взяла на себя обязательство гарантировать равный для всех доступ к вакцине и надеется, что члены G20 коллективно поддержат данные усилия Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Известно, что сессия G20 будет посвящена борьбе с пандемией коронавируса, а также восстановлению национальных экономик. Глава британского правительства призовет страны присоединиться к международному механизму COVAX. Его целью является обеспечение вакциной от COVID-19 всех государств на основе справедливости.

Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности.

Фото: Pixabay.com