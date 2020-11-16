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Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом

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В данный момент он чувствует себя хорошо.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы правительства.

Премьер-министр будет следовать инструкциям и ушел на самоизоляцию. Джонсон продолжит работать в своей резиденции на Даунинг-стрит - в том числе руководить ответными действиями правительства на пандемию.

В данный момент Джонсон чувствует себя хорошо. Симптомов новой коронавирусной инфекции у него не наблюдается.

Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса Великобритания и Австрия вводят общенациональный карантин.

Видео: YouTube / Sky News Australia

 

Теги: борис джонсон, великобритания, самоизоляция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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