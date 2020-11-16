В данный момент он чувствует себя хорошо.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы правительства.

Премьер-министр будет следовать инструкциям и ушел на самоизоляцию. Джонсон продолжит работать в своей резиденции на Даунинг-стрит - в том числе руководить ответными действиями правительства на пандемию.

В данный момент Джонсон чувствует себя хорошо. Симптомов новой коронавирусной инфекции у него не наблюдается.

Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса Великобритания и Австрия вводят общенациональный карантин.

Видео: YouTube / Sky News Australia