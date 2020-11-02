Новые меры начнут действовать в четверг 5 ноября, и закончатся в среду, 2 декабря.

Из-за коронавируса Великобритания и Австрия вводят общенациональный карантин. Об этом во время пресс-конференции рассказал премьер-министр страны Борис Джонсон. Он отметил, что цель новых ограничений — остановить вторую волну пандемии COVID-19.

В Великобритании закроют пабы, бары, рестораны, парикмахерские, кинотеатры, спортивные залы и магазины, которые торгуют не товарами первой необходимости. Также в стране объявлен запрет на встречи граждан, не проживающих вместе. Запрещено выезжать за границу в отпуск — допускаются только рабочие поездки в другие страны.

Джонсон заявил, что новые меры начнут действовать в четверг 5 ноября, и закончатся в среду, 2 декабря. Премьер подчеркнул, что ситуация с пандемией развивается даже хуже, чем взвешенный негативный сценарий. Он считает, что если не предпринять меры, то страна получит по несколько тысяч смертей от новой коронавирусной инфекции за сутки.

Аналогичные с британскими меры введут в Австрии.

Ранее мы писали, что экс-советник Джонсона рассказал о негласных мерах Лондона против России.

Видео: YouTube / Guardian News