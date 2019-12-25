Экс-советник Джонсона рассказал о негласных мерах Лондона против России

Эксперт рассказал о действиях Британии после отравления Скрипалей в 2018 году.

Экс-советник премьер-министра Бориса Джонсона по вопросам национальной безопасности рассказал о негласных мерах Лондона против России. Об этом Марк Седвилл заявил в интервью для газеты Times. По словам эксперта, в ответ на ситуацию с отравлением в Солсбери, Великобритания ввела ряд "негласных мер" против РФ.

После первого применения химического оружия против европейской страны за столетие, мы приняли видимые ответные меры. Мы выслали целую разведывательную сеть РФ в Британии… Но мы также приняли ряд других скрытых мер, включая остановку нескольких потоков незаконных денежных средств из РФ Марк Седвилл, бывший советник по нацбезопасности Британии

Раскрывать "негласные меры" против России чиновник отказался. Он заметил, что не может об этом говорить. Однако по его словам Россия понимает, что должна была заплатить за инцидент более высокую цену, чем та, что ожидалась.

Напомним, что речь в материале идет об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, которое произошло 4 марта 2018 года. Ранее мужчину осудили за государственную измену в России. Также от "Новичка" пострадала дочь военного. Эта ситуация спровоцировала международный скандал.

Евросоюз продлил на год все санкции за применение химического оружия.

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