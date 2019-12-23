Виктория уверена, что проект будет делать упор на причастность России к отравлению.

Племянница Скрипаля Виктория рассказала в интервью для телеканала "360" о сериале "Би-би-си" об отравлении в Солсбери. Женщина подчеркнула, что еще не видела трейлер проекта, но уверена в том, как именно создатели сериала хотят раскрыть историю отравления Сергея и Юлии.

Я могу сразу сказать, какая нить будет идти во всем этом сериале — во всем виновата Россия... Вот, отравила бедных-несчастных людей. То есть, не основано ни на каких реальных фактах, ничего, только "хайли лайкли" (весьма вероятно) Виктория, племянница Сергея Скрипаля

Напомним, что ранее об участии России в отравлении Скрипалей фразой highly likely заявила экс-премьер Великобритании Тереза Мэй. По мнению Виктории, компания "Би-би-си" никогда не интересовалось реальными фактами, поэтому не основывалась на них при подготовке сериала. По словам девушки, во время встречи с представителями "Би-би-си" она сразу заявила, что никого не обвиняет, так как нет реальных доказательств. Ей ответили, что Виктория должна сказать на камеру о том, что в отравлении виновата Россия.

Сериал "Черная лестница" стартует на НТВ 1 июня.

Видео: Youtube/ BBC