Сериал "Черная лестница" стартует на НТВ 1 июня

Режиссером стал Сахат Дурсунов, известный по созданию картины "Сельский детектив".

В понедельник, 1 июня, в 21:00 в эфире телеканала НТВ стартует показ детективного сериала "Черная лестница". Главные роли в нем исполнили Алексей Матошин ("Филатов") и Алексей Ушаков ("Полицейский с Рублевки 5"). Режиссером стал Сахат Дурсунов, известный по созданию картины "Сельский детектив".

Главный герой, полицейский Вадим Тельцов живет обычной жизнью в Архангельске. Ему предлагают переехать в Москву, где его ждет работа опера и однокомнатная служебная квартира. Вадим понимает, что терять ему нечего, и соглашается на предложение. Он переезжает в столицу, однако одно непростое дело на корню меняет его жизнь. Из-за нарушения инструкций в процессе раскрытия убийства полицейский теряет работу без возможности восстановления.

Вскоре Вадим знакомится с молодым и смелым парнем Максимом, который владеет не только всеми новыми интернет-технологиями, но и увлекается паркуром. Главному герою нравится смелость нового знакомого, и он решает вместе с ним открыть свое детективное агентство. Вместе с Максимом они начинают расследовать самые сложные и опасные преступления,

Съемки велись в Москве и Подмосковье. Для иллюстрации экстремального увлечения Макса – паркура – подошли столичные высотки. Все актеры, по словам Сахата Дурсунова, прошли тщательный инструктаж техники безопасности.

Ранее режиссер "Отряда самоубийц" рассказал, какой была его версия фильма.

Видео: YouTube / НТВ