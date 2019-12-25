  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Евросоюз продлил на год все санкции за применение химического оружия
Сегодня, 11:44
63
matveyvn

Евросоюз продлил на год все санкции за применение химического оружия

0 0

Санкции предполагают запрет въезда на территорию ЕС.

Евросоюз продлил на год все санкции за применение химического оружия в связи с делом об отравлении Скрипалей в британском Солсбери. Среди лиц, против которых направлены санкции, есть Петров и Боширов.

Известно, что сейчас санкции действуют в отношении девяти человек. Пять из них связаны с химическими нападениями в Сирии, четыре — с применением "Новичка" в Солсбери. Также санкции коснулись сирийского Центра научных исследований и изысканий.
Отметим, что данное решение было принято без обсуждения.

Санкции предполагают запрет въезда на территорию ЕС и заморозку всех банковских активов на территории союза.

Ранее Берлин и Париж предложат ЕС варианты санкций в связи с инцидентом с Навальным.

Фото: pixabay.com

Теги: дело скрипалей, евросоюз, санкции, химоружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии