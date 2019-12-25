Санкции предполагают запрет въезда на территорию ЕС.

Евросоюз продлил на год все санкции за применение химического оружия в связи с делом об отравлении Скрипалей в британском Солсбери. Среди лиц, против которых направлены санкции, есть Петров и Боширов.

Известно, что сейчас санкции действуют в отношении девяти человек. Пять из них связаны с химическими нападениями в Сирии, четыре — с применением "Новичка" в Солсбери. Также санкции коснулись сирийского Центра научных исследований и изысканий.

Отметим, что данное решение было принято без обсуждения.

Санкции предполагают запрет въезда на территорию ЕС и заморозку всех банковских активов на территории союза.

Ранее Берлин и Париж предложат ЕС варианты санкций в связи с инцидентом с Навальным.

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