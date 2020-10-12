Берлин и Париж предложат ЕС варианты санкций в связи с инцидентом с Навальным

Маас заявил, что данная ситуация не может остаться без последствий.

Берлин и Париж предложат Евросоюзу варианты санкций в отношении лиц, которые связаны с отравлением Алексея Навального. Об этом рассказал глава немецкого МИДа Хайко Маас.

По его словам, в ОЗХО подтвердили результаты исследований анализов российского политика, которые ранее проводила Германия, Франция и Швеция.

Объективно установлено, что речь идет о нарушении Конвенции по запрещению химического оружия. Хайко Маас, министр иностранных дел Германии

Он отметил, данная ситуация не может остаться без последствий. Маас заявил, что сегодня планируется начать дискуссию по вопросу санкций и определить дальнейшие действия.

Ранее МИД ответил на заявление немецкого министра по ситуации с Навальным.

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