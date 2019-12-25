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Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности
Сегодня, 7:40
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lesjasap

Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности

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Об этом парламентариям объявит Борис Джонсон.

Великобритания создаст национальные силы кибербезопасности, а также агентство по искусственному интеллекту, новое "космическое командование". Об этом рассказали представители правительства. Они уточнили, что с соответствующим заявлением в рамках выступления в парламенте 19 ноября выступит премьер-министр Борис Джонсон.

Все это позволит правительству инвестировать в прорывные технологии и сделать Британию глобальным лидером в киберпространстве и космосе

канцелярия правительства Британии

Чиновники рассказали, что новые структуры формируются по результатам пересмотра действенности оборонных, разведывательных и международных программ, который в начале 2020 года инициировал глава правительства. Минобороны Великобритании дополнительно получит из бюджета 16,5 млрд фунтов стерлингов.

Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом.

Фото: Pixabay.com

Теги: борис джонсон, великобритания
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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