В Великобритании снова вступает в силу общенациональный карантин

Ограничения продлятся до 2 декабря.

В Великобритании вступает в силу повторный общенациональный карантин. С его помощью Лондон надеется сократить число новых зараженных коронавирусом в рамках распространения торой волны инфекции. Ограничения продлятся чуть менее месяца, до 2 декабря. Они не будут такими же жесткими, как весной.

С 5 по стране закрываются пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины. Исключением станут торговые точки с продуктами питания, предметами первой необходимости. Власти вводят запрет на посещение людей, проживающих отдельно. Граждане Великобритании не смогут выезжать за пределы государства в туристических целях, но могут совершать международные поездки по работе.

Жителям страны разрешено покидать дома ради поездки на работу, похода за продуктами, ухода за нуждающимися родственниками, занятий спортом на свежем воздухе.

Из-за коронавируса Великобритания и Австрия вводят общенациональный карантин.

Фото: Pixabay.com