Борис Джонсон: Европе следует поддержать усилия Трампа по завершению конфликта в Украине

При этом бывший премьер не согласен с мнением американского президента относительно рейтинга доверия Зеленскому.

Бывший премьер британского правительства Борис Джонсон прокомментировал заявления Дональда Трампа после переговоров в Эр-Риаде в социальной сети X. По мнению Джонсона, Европе стоит "прекратить споры" и прислушаться к словам американского президента.

При этом экс-премьер Великобритании отметил, что считает лживыми реплики Трампа относительно рейтинга доверия украинского народа по отношению к Владимиру Зеленскому. Он также не согласен с тем, что Украина виновата в конфликте и в стране нужно провести выборы. Однако политик считает, что подобные заявления являются своеобразным призывом, чтобы "подтолкнуть" Европу к урегулированию ситуации.

Борис Джонсон также отметил, что замороженные российские активы можно употребить для выплат Украине и для компенсации затрат США. На данный момент все активы (на 300 млрд долларов) блокируются Францией и Бельгией.

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Скришоты: YouTube / Guardian News; страница Бориса Джонсона в X