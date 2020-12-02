Локдаун сменился трехуровневой системой локальных ограничений.

В Великобритании завершился общенациональный карантин. Ранее локдаун был введен 5 ноября. Теперь ему на смену пришла трехуровневая система местных ограничений. Это решение вызвало резкую критику в отношении консервативного правительства, а также его главы Бориса Джонсона.

Хотя почти все эксперты, с которыми я беседовал, ждут прорыва, пока еще ни одна вакцина не была одобрена регуляторами. Мы не можем наверняка знать, когда это произойдет, и до этого момента не можем позволить себе расслабиться, особенно в холодные зимние месяцы Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Чиновник в рамках выступления в парламенте заявил, что карантин в Великобритании облегчил работу системы здравоохранения, а распространение инфекции пошло на спад. Он добавил, что коронавирус не побежден. На данный момент один из каждых 85 человек по стране инфицирован. Это показатель превышает летний.

В Британии сообщили о планах по двум вакцинам от коронавируса.

Видео: YT / ITV News