Генсек ООН отнес вопрос распределения вакцин от коронавируса к сфере прав человека

Антониу Гутерриш открыл 46-ую сессию Совета ООн по правам человека.

Генеральный секретарь ООН отнес вопрос распределения вакцин от коронавируса к сфере прав человека. Об этом Антониу Гутерриш заявил в рамках выступления на открытии 46-ой сессии Совета ООН по правам человека. Специалист выступил против позиции "вакцинного национализма", в рамках которого отдельные страны сохраняют препарат прежде всего для собственных граждан.

75% всех вакцин от COVID-19 было введено лишь в 10 странах. В то же время более 130 стран не получили ни единой дозы. Справедливость в распределении вакцин безусловно относится к правам человека. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Эксперт подчеркнул, что вакцины должны стать общедоступными, так как являются международным общественным достоянием. Генсек призвал сделать прививки доступными для каждого человека.

На заседании эксперт напомнил о проблемах, вызванных пандемией. В списке оказалось ограничение пространства для гражданского общества, рост домашнего насилия, обострение гуманитарных сложностей в регионах вооруженных конфликтов и доступом к медицинским услугам.

Генсек ООН: Последние шесть лет стали самыми жаркими в истории.

Фото: Pixabay.com