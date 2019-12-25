Генсек ООН: Последние шесть лет стали самыми жаркими в истории

Антониу Гутерриш поприветствовал возвращение США в Парижское соглашение по климату.

Генеральный секретарь ООН заявил, что последние шесть лет стали самыми жаркими в истории. Об этом Антониу Гутерриш сообщил во время выступления на специальном мероприятии, посвященном возвращению Вашингтона в Парижское соглашение по климату. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале.

Тревожные знаки повсюду. Последние шесть лет с 2015 года были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Уровень диоксида углерода достиг рекордных значений. Пожары, наводнения и другие стихийные бедствия становятся сильнее по всему миру Антониу Гутерриш, генсек ООН

Эксперт напомнил, что если страны ничего не изменят в климатической политике, то столкнутся с повышением уровня температуры на три градуса. Этот показатель считается катастрофическим для мира. Гутерриш считает, что возвращение США в соглашение дает надежду на выполнение поставленных задач. Он также надеется на то, что Джо Байден выполнит обещание по достижению нулевого уровня выбросов парниковых газов, который Вашингтон намеревался достигнуть к 2050 году.

Генсек ООН назвал мировой кризис из-за пандемии худшим за столетие.