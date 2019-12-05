Тема изменения климата будет включаться Штатами в самые важные двусторонние и многосторонние обсуждения.

США официально вернулись в Парижское соглашение по климату. Об этом сказано в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена.

Сегодня прошло 30 дней с подачи официального уведомления о возвращении Штатов в соглашение. Его подписал президент США Джо Байден в первый день пребывания в должности — 20 января.

По условиям этого соглашения Соединенные Штаты сегодня снова официально становятся его участником. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Он отметил, тема изменения климата будет включаться Штатами в самые важные двусторонние и многосторонние обсуждения, так как это жизненно важно в темах миграции, здравоохранения и экономической дипломатии.

Ранее в США две женщины нарядились старушками, чтобы привиться от коронавируса.

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