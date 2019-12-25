По его словам, неизвестно, получили ли девушки первую дозу вакцины.

В США две женщины нарядились старушками, чтобы привиться от коронавируса. Об инциденте в штате Флорида рассказал телеканал WKMG-TV.

Две девушки 33-х и 34-х лет пришли на пункт вакцинации, одетые как старушки, чтобы им поставили вторую дозу вакцины. Однако медсёстры отказали им. Представитель управления штата по здравоохранению Рауль Пино рассказал, что медики обратили внимание на забавный вид женщин. Они проверили их карты вакцинации — с ними всё было в порядке. Однако проблемы возникли с документами об удостоверении личности и водительскими правами.

Не знаю, как им удалось избежать в первый раз, но они пришли получить прививку. Рауль Пино, представитель управления штата по здравоохранению

По его словам, неизвестно, получили ли девушки первую дозу вакцины.

Ранее США не станут делиться вакциной от коронавируса, пока не будут привиты американцы.

Фото: Piter.tv