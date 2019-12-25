США не станут делиться вакциной от коронавируса, пока не будут привиты американцы

США не станут делиться вакциной от коронавируса, пока не будет привита большая часть американцев. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента Штатов Джо Байдена сообщает газета Politico.
Мы сконцентрированы на вакцинации американцев и выполнении прививок в руку здесь.
высокопоставленный сотрудник администрации Байдена
Он отметил, что США при этом активно помогают COVAX в стимулировании глобальной вакцинации в мире. По его словам, когда у Америки будет достаточно доз вакцина для собственного населения, власти будут думать над тем, чтобы стать донорами для других стран.
Ранее Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance.
Фото: pixabay.com
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Вот она адекватность, сначала своим, а затем уже делиться с остальными. А у нас, сначала поможем всем и вся, простим всем долги, отправим куда только можно гуманитарную помощь, и только потом, возможно, подумают о Россиянах.