США не станут делиться вакциной от коронавируса, пока не будут привиты американцы

Штаты при этом активно помогают COVAX в стимулировании глобальной вакцинации в мире.

США не станут делиться вакциной от коронавируса, пока не будет привита большая часть американцев. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента Штатов Джо Байдена сообщает газета Politico.

Мы сконцентрированы на вакцинации американцев и выполнении прививок в руку здесь. высокопоставленный сотрудник администрации Байдена

Он отметил, что США при этом активно помогают COVAX в стимулировании глобальной вакцинации в мире. По его словам, когда у Америки будет достаточно доз вакцина для собственного населения, власти будут думать над тем, чтобы стать донорами для других стран.

Ранее Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance.

Фото: pixabay.com