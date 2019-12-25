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США не станут делиться вакциной от коронавируса, пока не будут привиты американцы
Сегодня, 14:54
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matveyvn

США не станут делиться вакциной от коронавируса, пока не будут привиты американцы

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Штаты при этом активно помогают COVAX в стимулировании глобальной вакцинации в мире.

США не станут делиться вакциной от коронавируса, пока не будет привита большая часть американцев. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента Штатов Джо Байдена сообщает газета Politico.

Мы сконцентрированы на вакцинации американцев и выполнении прививок в руку здесь. 

высокопоставленный сотрудник администрации Байдена

Он отметил, что США при этом активно помогают COVAX в стимулировании глобальной вакцинации в мире. По его словам, когда у Америки будет достаточно доз вакцина для собственного населения, власти будут думать над тем, чтобы стать донорами для других стран.

Ранее Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance.

Фото: pixabay.com

Теги: байден, вакцинация, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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Аноним
Сегодня 15:33

Вот она адекватность, сначала своим, а затем уже делиться с остальными. А у нас, сначала поможем всем и вся, простим всем долги, отправим куда только можно гуманитарную помощь, и только потом, возможно, подумают о Россиянах.

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