Генсек ООН принял отставку спецпосланника по Ливии

Решение было принято из-за проблем со здоровьем у спецпосланника.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял отставку спецпосланника по Ливии Яна Кубиша. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик на брифинге. Его слова приводит ТАСС.

Генеральный секретарь с сожалением принял его отставку и работает над поиском его преемника. Стефан Дюжаррик, представитель генсека ООН

По информации источников, Ян Кубиш подал в отставку с поста спецпосланника по Ливии из-за проблем со здоровьем. По словам Дюжаррика, в ООН продолжат прилагать все усилия для помощи в проведении предстоящих в Ливии парламентских и президентских выборов. Они назначены на 24 декабря.

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Видео: YouTube / United Nations