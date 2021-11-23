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Генсек ООН принял отставку спецпосланника по Ливии

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Решение было принято из-за проблем со здоровьем у спецпосланника.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял отставку спецпосланника по Ливии Яна Кубиша. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик на брифинге. Его слова приводит ТАСС.

Генеральный секретарь с сожалением принял его отставку и работает над поиском его преемника.

Стефан Дюжаррик, представитель генсека ООН

По информации источников, Ян Кубиш подал в отставку с поста спецпосланника по Ливии из-за проблем со здоровьем. По словам Дюжаррика, в ООН продолжат прилагать все усилия для помощи в проведении предстоящих в Ливии парламентских и президентских выборов. Они назначены на 24 декабря.

Ранее Лавров назвал санкции против "Северного потока - 2" "вопиющим примером" действий Запада.

Видео: YouTube / United Nations

Теги: антониу гутерриш, генсек оон, ливия, спецпосланник, стефан дюжаррик
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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