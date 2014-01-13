Лавров назвал санкции против "Северного потока - 2" "вопиющим примером" действий Запада

Глава МИД России прокомментировал американские экономические рестрикции.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции против "Северного потока - 2" "вопиющим примером" односторонних политически мотивированных рестрикций и действий Запада. Такое мнение чиновник высказал во время международного форума, проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Приметой времени уже много лет стало использование рядом государств Запада во главе с американцами, рестрикций, которые вводятся за все подряд: по поводу и без повода, как говорится. И, конечно, вопиющий пример - это то, что творят с "Северным потоком - 2". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Эксперт напомнил коллегам о том, что отечественным компаниям приходится работать в непростых условиях. МИД РФ реагирует на недружественные шаги со стороны Запада адекватными действиями. При этом дипломаты руководствуются вопросами, связанными с поддержанием устойчивости экономики и финансовой системы страны.

Лавров: США блокируют работу ВТО в ожидании благоприятной для них ситуации.

Фото и видео: МИД России

